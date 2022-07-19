Іспанія

Мадридці оголосили список гравців для підготовки до нового сезону.

Мадридський Реал вирушив у передсезонне турне по Сполученим Штатам Америки, де проведе низку товариських матчів.

Так, до складу "вершкових" потрапили український голкіпер Андрій Лунін, якого чутки пов'язували із трансфером до будь-якої іншої команди через брак ігрової практики.

Окрім того, збори із Реалом пройде й колишній футболіст Шахтаря Вінісіус Тобіас, який взимку став гравцем королівського клубу.

Відзначимо, що на полях США Реал зіграє проти Барселоні (23 липня), Америки (26 липня) та Ювентуса (30 липня).

Раніше повідомлялось, чому Андрій Лунін вирішив залишитися запасним у Реалі, незважаючи на наполягання батька змінити клуб