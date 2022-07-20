Український форвард Труа продовжить виступати за клуб із чемпіонату Бельгії.
Микола Кухаревич, Левен
20 липня 2022, 18:41
Нападник французького Труа Микола Кухаревич продовжуватиме виступати за бельгійський Левен на правах оренди.
Як повідомляє офіційний сайт клубу з Ліги Жупіле, орендна угода з 21-річним українцем розрахована ще на один сезон.
Нагадаємо, що Кухаревич перейшов до Левена влітку минулого року, провівши з того моменту сім матчів, але не відзначившись при цьому результативними діями.
Передсезонну підготовку український форвард також проходив у розташуванні бельгійського клубу, забивши у товариських матчах у ворота Шарлеруа, Ам'єна та Лестер Сіті.