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Український форвард Труа продовжить виступати за клуб із чемпіонату Бельгії.

Нападник французького Труа Микола Кухаревич продовжуватиме виступати за бельгійський Левен на правах оренди.

Як повідомляє офіційний сайт клубу з Ліги Жупіле, орендна угода з 21-річним українцем розрахована ще на один сезон.

Нагадаємо, що Кухаревич перейшов до Левена влітку минулого року, провівши з того моменту сім матчів, але не відзначившись при цьому результативними діями.

Передсезонну підготовку український форвард також проходив у розташуванні бельгійського клубу, забивши у товариських матчах у ворота Шарлеруа, Ам'єна та Лестер Сіті.