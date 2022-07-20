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Віталій Віценець відзначився негативним вчинком.

Колишній гравець донецького Шахтаря Віталій Віценець вкотре потрапив у скандальні заголовки.

Нагадаємо, раніше Віценець працював тренером молодіжної команди Кривбасу, але після військового вторгнення Росії на територію України його було звільнено через невідповідну громадянську позицію.

Цього разу 31-річний українець увійшов до тренерського штабу російського Арсеналу із Тули. За підсумками минулого сезону клуб, який очолює Олег Кононов, вилетів до другої ліги.