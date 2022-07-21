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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 20 липня.

Завершилася сто сорок сьома доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню на теріторію нашої країни.

Українські захисники завдають ворогу втрат на всіх напрямках де тривають активні бойові дії. Успішно продовжує бойову роботу наша артилерія.

Серед новин

📰Авіація ЗСУ завдала ударів по скупченню техніки орків на Херсонщині. За словами речника Оперативного командування "Південь" Владислава Назарова, російський винищувач Су-35 намагався протидіяти атакам української авіації, випустив три ракети класу "повітря-повітря" по ударній групі, але не поцілив і був збитий ракетно-зенітним підрозділом. Пілот катапультувався, а літак впав на території Херсонщини. Також українські військові уразили командні пункти, станції управління та бази логістичного забезпечення

📰Адміністрація Байдена цього тижня оголосить про надання Україні чергового пакета військової допомоги. Він включатиме додаткові ракетні системи HIMARS. У Білому домі заявили, що задоволені тим, як ЗСУ використовують ці РСЗВ. Окремо міністр оборони України Олексій Резніков каже, що для ефективного стримування противника потрібно мінімум 50 HIMARS та M270, а для контрнаступу — щонайменше 100.

📰США разом із союзниками виділяють Україні понад 20 РСЗВ HIMARS, з них 12 уже передано — повідомляє Пентагон. Також, за словами генерала Марка Міллі, у США навчили вже 200 українських військових робіт на РСЗВ HIMARS. Екіпаж одного HIMARS – 3 особи.

📰Польща спростила отримання "карти поляка" для українців, не потрібно виїжджати з країни. Згідно з новими правилами, які набудуть чинності 29 липня, документ на отримання "карти поляка" можна буде подати в будь-якому управлінні одного з 16 воєводств відповідно до місця перебування у Польщі, а не, як у попередніх правилах, – лише у польських консульствах за межами країни. Заяви можуть подати як ті, хто вже мав "карту поляка", так і ті, хто подає заявку вперше. Документи можна отримати там, де подано заяви, без необхідності виїжджати до України.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

🔻На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін в діяльності противника не відзначається. Ворог здійснив обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Миколаївка, Волфине, Павлівка та Уланове Сумської області.

🔻На Харківському напрямку зафіксовано обстріли зокрема поблизу Старого Салтова, Петрівки, Руських Тишків, Печенігів, Циркунів, Питомника, Дементіївки та Коробочкиного. Противник завдав авіаударів неподалік Мосьпанового та Ртищівки. Безуспішно намагався просунутися в напрямку селища Питомник.

🔻На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Долина, Богородичне, Костянтинівка, Гусарівка, Велика Комишуваха, Покровське та інших. Українські воїни знову успішно відбили штурмові дії ворога в районі Богородичного.

🔻На Краматорському напрямку ворог обстрілював із артилерії райони Краматорська, Серебрянки, Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки. Завдав ракетно-авіаційних ударів поблизу Краматорська та Слов’янська. Штурмові дії в районах Григорівки та Спірного закінчились для ворога втратами та відступом.

🔻На Бахмутському напрямку бойовими діями ворог намагається створити сприятливі умови для встановлення контролю над містом Бахмут та територією Вуглегірської ТЕС. Здійснював обстріли в районах населених пунктів Берестове, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Весела Долина, Кодема, Майорськ, Нью-Йорк та інших. Завдав авіаційних ударів по Покровському. Веде штурмові дії у районі Берестового та на підступах до Вуглегірської ТЕС, бойові дії тривають.

🔻На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник продовжує систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка, Невельське, Красногорівка, Володимирівка, Павлівка, Пречистівка, Велика Новосілка, Зелене Поле, Новоукраїнка, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Преображенка, Залізничне, Кам’янське. Авіаудари зафіксовано біля Авдіївки, Кам’янського та Новоандріївки.

Чергову розвідку боєм в районі Новоселівки Другої окупанти знову провалили, зазнали втрат та відійшли. Така ж участь у ворожих підрозділів, що наступали у напрямку Микільського та Новомихайлівки.

🔻На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ вглиб тимчасово зайнятої ним території. Веде інтенсивну розвідку БпЛА. Вів систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Осокорівка, Ольгине, Іванівка, Велике Артакове, Лозове, Широке, Квітневе, Любомирівка, Березнегувате, Котляреве, Степова Долина, Нова Зоря, Лупареве та низки інших. Завдав ракетно-авіаційних ударів біля Мурахівки та Новогригорівки.

Найголовніше з вечірнього звернення Президента України та Верховного головнокомандувача Збройних сил України Володимира Зеленського за 20 липня

"Назва HIMARS стала для наших людей майже рідною – так само, як раніше Javelin чи NLAW, як «Стугна» чи «Нептун».

І очевидно, що наступна така ж вагома назва з’явиться від сучасних систем протиповітряної оборони, які ми запитуємо в партнерів.

Представники нашої держави жодного дня не припиняли роботу, щоб отримати ефективну ППО. І ми маємо певні домовленості щодо цього, є певні успіхи, які дозволяють знищувати частину ракет, однак потрібна зовсім інша швидкість і масштаб захисту.

Російський терор має програти. І це буде нашою спільною перемогою – українського й американського народів".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!💙💛