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Футболіст влітку має піти з клубу.

Півзахисник Брюгге та збірної Нідерландів Ноа Ланг цікавий деяким клубам з топових європейських чемпіонатів.

Як повідомляє Фабріціо Романо, керівники Брюгге знають про інтерес до свого лідера і готові його продати влітку.

Потенційному покупцю потрібно буде віддати за 23-річного футболіста від 20 до 25 мільйонів євро.

Один із клубів, який цікавився Лангом нещодавно був Мілан, який готовий був заплатити 20 мільйонів євро.

У сезоні-2021/22 Ланг став найкращим асистентом Брюгге, віддавши 12 асистів. Також на його рахунку сім забитих голів.