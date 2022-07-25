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Українець визначився із номером на футболці.

Андрій Ярмоленко перебрався до клубу Аль-Айн із Об'єднаних Арабських Еміратів, який очолює українець Сергій Ребров.

Как сообщает официальный твиттер-аккаунт клуба, украинский вингер будет выступать в футболке с номером десять на спине.

Зазначимо, контракт Аль-Айна із 32-річним українцем розрахований на один рік.

Нагадаємо, що раніше Ярмоленко прокоментував чутки про пропозицію київського Динамо, коли нещодавно він був вільним агентом після того, як залишив Вест Гем.