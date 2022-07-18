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Вінгер збірної України поділився своїми думками щодо пропозиції київського Динамо.

Новоспечений вінгер Аль-Айна Андрій Ярмоленко прокоментував чутки про пропозицію київського Динамо, коли нещодавно він був вільним агентом після того, як залишив Вест Гем.

"Дійсно, у мене була пропозиція від Динамо. В першу чергу, я хотів би подякувати Ігорю Михайловичу та Григорію Михайловичу за те, що вони хотіли повернути мене до рідної команди. Мені цього також дуже хотілося, але самі розумієте, яка зараз ситуація в країні. Мені хочеться стабільності, я хочу грати в футбол.

Мені важко уявити, як це все буде в Україні. Тому моє рішення було таким. Усі вболівальники Динамо знають як я ставлюся до цієї команди. Динамо — це команда номер один в моєму житті. Ця команда дала мені все, зробила мене тим, ким я є зараз. Але потрібно розуміти, чому я зробив такий вибір.

Для мене це було одне з найважчих рішень в житті. Десь два тижні я сидів і думав, чи повертатися додому, чи ні. Щось всередині мене казало, що я повинен повернутися, але здоровий глузд мені підказував, що невідомо, чи буде чемпіонат України. Так, я бачив, що поставили дати. Але де цей чемпіонат буде: в Україні, в Польщі чи ще десь? Незрозуміло. Як і те, яким буде рівень цього чемпіонату.

Одна справа — повернутися додому, до Києва, де будуть вболівальники. Тоді я, звісно, навіть не думав би. Після завершення контракту з Вест Гемом я б уже на наступний день стукав у двері кабінету президента.

Зараз така ситуація, що я не бачу стабільності. Найголовніший момент — це момент моїх дітей. Я не знаю, де буде базуватися моя команда, що мені робити з моєю родиною. Я не та людина, яка зробила дітей і відправила їх кудись навчатися. Так, звісно, фінанси є, і можна відправити їх до Лондона чи ще кудись. Але у мене ще діти не в тому віці, щоб їх залишати. Дітям потрібен батько. Я за них відповідальний.

Тому в першу чергу, коли я робив цей вибір, я дивився на своїх дітей і розумів, що якщо я підпишу контракт з Динамо, то незрозуміло, де я буду, де будуть мої діти, де вони будуть навчатися, як часто я їх буду бачити. Тому мій вибір був чисто сімейний. Я хотів стабільності для своєї родини, щоб моя родина була зі мною", - сказав Ярмоленко в інтерв'ю програмі Вацко Live.

Нагадаємо, контракт Аль-Айна із 32-річним українцем розрахований на один рік.

Раніше президент Динамо Ігор Суркіс розповів, чому вінгер Андрій Ярмоленко не міг перейти у столичний клуб.