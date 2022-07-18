Україна

Функціонер відповів на чутки щодо можливого переходу українця в клуб влітку.

Президент київського Динамо Ігор Суркіс розповів, що вінгер Андрій Ярмоленко не міг перейти у столичний клуб.

"Він не був близьким до Динамо. Ми з ним розмовляли. Я дійсно пропонував йому розглянути це питання. Але більше ми з ним не просунулися. Він вибрав такий шлях, я поважаю його. У нього дітки маленькі, дружина, батьки, які перебувають у Чернігові – він дуже переживає за них.

Я думаю, настане час, коли Ярмоленко може повернутися до Динамо. Можливо, не як гравець, а тренер або спортивний директор.

Я його дуже поважаю, його патріотичну підтримку. Він заслуговує на те, щоб дограти і заробити гроші для своєї сім’ї", — розповів Суркіс в інтерв'ю ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.

Нагадаємо, що у кінцевому підсумку Андрій Ярмоленко підписав контракт з Аль-Айном, який тренує Сергій Ребров, до літа 2023 року.