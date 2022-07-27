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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 26 липня.

Футбольне життя під час літньої паузи не стоїть на зупиняється ні на хвилину, а у вирі подій інколи можна геть утратити голову.

Саме тому редакція Football.ua вигадала для своїх любих читачів зручний відеоформат ознайомлення з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У вівторок, 26 липня:

Уругвайський нападник Луїс Суарес у найближчий час може стати одноклубником Джорджо К’єлліні, якого він свого часу вкусив за плече під час гри, у Лос-Анджелесі.

З’явились перші фотографії нових комплектів форми київського Динамо.

Португальський нападник Кріштіану Роналду повернувся до розташування Манчестер Юнайтед, де намагається вирішити власну долю.

Про це, та не тільки, дивіться в нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.