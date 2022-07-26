Северная Америка

Уругвайський форвард має перебратися до Лос-Анджелесу.

Луіс Суарес близький до переїзду до МЛС. Журналіст ESPN Тейлор Твелманн, що новим клубом уругвайця стане Лос-Анджелес.

Цього літа до ЛА вже перебралися Гарет Бейл та, що цікаво, Джорджо К'єлліні. Нагадаємо, у матчі Чемпіонату світу-2014 Суарес вкусив оборонця "Скуадри Адзурри" у матчі третього туру групового етапу, який закінчився мінімальною звитягою латиноамериканців.

Раніше з'явилася інформація, що Луіс має з МЛС одразу кілька цікавих пропозицій.

Зазначимо, що останні два сезони Суарес провів у мадридському Атлетико, який залишив як вільний агент.