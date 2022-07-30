Артем Білий підписав контракт із Ваном.
facebook.com/FCVAN2019
30 липня 2022, 20:40
Колишній півзахисник харківського Металіста Артем Білий поставив свій підпис під контрактом із Ваном. Про це повідомляє прес-служба вірменського клубу.
Угода з 22-річним українцем розрахована до літа 2023 року. Він дістався клубу як вільний агент.
В Україні Білий встиг виступати за такі клуби, як Чорноморець, Ворскла, ВПК-Агро, Вовчанськ та Металіст.
У минулій кампанії Білий провів лише чотири поєдинки, в яких відзначився одним асистом.