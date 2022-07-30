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Артем Білий підписав контракт із Ваном.

Колишній півзахисник харківського Металіста Артем Білий поставив свій підпис під контрактом із Ваном. Про це повідомляє прес-служба вірменського клубу.

Угода з 22-річним українцем розрахована до літа 2023 року. Він дістався клубу як вільний агент.

В Україні Білий встиг виступати за такі клуби, як Чорноморець, Ворскла, ВПК-Агро, Вовчанськ та Металіст.

У минулій кампанії Білий провів лише чотири поєдинки, в яких відзначився одним асистом.