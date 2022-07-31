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Український клуб протистояв національній команді.

Чинний чемпіон чемпіонату України черед юнаків U-19 львівський Рух знаходиться у Валенсії, де готується до сезону.

Суперником української команди стала юнацька збірна Аргентини U-20, головним тренером якої є екс-гравець Барселони, Ліверпуля та збірної Аргентини Хав'єр Маскерано.

Поєдинок був дуже цікавий та насичений на гольові моменти, проте жодна з команд так і не зуміла забити гол. Руху вдалося відзначитись у другому таймі, але арбітр взяття воріт не зарахував.

Львів U-19 — Аргентина U-20 0:0

Рух: Ледвій, Роман, Холод, Савчук, Кітела, Пастух, Підгурський, Сапуга, Непейпієв, Квасниця (Федор О., 67), Теслюк.