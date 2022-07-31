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До рекорду далеко, але результат непоганий.

У рамках товариського матчу мадридський Реал у США протистояв туринському Ювентусу.

Команда з Мадрида, чинний чемпіон Іспанії та володар ЛЧ сезону-2021/22, переграла італійського суперника досить впевнено — 2:0.

Такий матч викликав справжній резонанс в американських фанатів футболу. Його відвідали 93 702 вболівальники, тоді як максимальна місткість арени Роуз Боул — 106+ тисяч.

До рекорду навіть на цій арені по кількості вболівальників далеко, адже на матчі по Роуз Боулу ходить близько 100 тисяч фанатів.

Відео голів та огляд матчу Реал Мадрид — Ювентус можна дивитись на Football.ua.