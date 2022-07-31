До рекорду далеко, але результат непоганий.
Фото Getty Images
31 липня 2022, 15:24
У рамках товариського матчу мадридський Реал у США протистояв туринському Ювентусу.
Команда з Мадрида, чинний чемпіон Іспанії та володар ЛЧ сезону-2021/22, переграла італійського суперника досить впевнено — 2:0.
Такий матч викликав справжній резонанс в американських фанатів футболу. Його відвідали 93 702 вболівальники, тоді як максимальна місткість арени Роуз Боул — 106+ тисяч.
До рекорду навіть на цій арені по кількості вболівальників далеко, адже на матчі по Роуз Боулу ходить близько 100 тисяч фанатів.
Відео голів та огляд матчу Реал Мадрид — Ювентус можна дивитись на Football.ua.