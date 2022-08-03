Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 2 серпня.
Футбольне життя під час літньої паузи не стоїть на зупиняється ні на хвилину, а у вирі подій інколи можна геть утратити голову.
Саме тому редакція Football.ua вигадала для своїх любих читачів зручний відеоформат ознайомлення з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У вівторок, 2 серпня:
Футболісти АПЛ хочуть припинити вставати на коліно перед початком кожної гри.
Каталонська Барселона хоче розірвати контракт з Депаєм.
Український півзахисник Віктор Коваленко офіційно став гравцем Спеції.
Про це, та не тільки, дивіться в нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.