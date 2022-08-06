Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 3 серпня.
Футбольне життя під час літньої паузи не стоїть на зупиняється ні на хвилину, а у вирі подій інколи можна геть утратити голову.
Саме тому редакція Football.ua вигадала для своїх любих читачів зручний відеоформат ознайомлення з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У п’ятницю, 5 серпня:
Український виконавець Олександр Зінченко відзначився першою результативною дією в своєму дебютному матчі в складі лондонського Арсенала.
УЄФА покарала Фенербахче за інцидент із фанатами в матчі-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів проти київського Динамо.
Донецький Шахтар посилився черговим новачком із українським паспортом.
Про це, та не тільки, дивіться в нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.