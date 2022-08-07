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Клуб оголосив про трансфер футболіста Антверпена.

Перед поєдинком проти київського Динамо австрійський Штурм оголосив про підписання нового форварда.

Їм став молодий нідерландський нападник Емануель Емегха з Антверпена. Угода прописана до 2026 року.

У матчі проти Динамо Київ Емегха вже не зіграє. Він не був заявлений на це протистояння.

Нагадаємо, що поєдинок Штурм — Динамо пройде дев'ятого серпня на стадіоні Меркур-Арена у місті Грац. Початок зустрічі — о 21:30 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри.