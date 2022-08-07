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Досвідчений форвард має широкий вибір для продовження кар'єри.

Колишній нападник Манчестер Юнайтед, ПСЖ та Наполі Едінсон Кавані має три варіанти продовження кар'єри.

Так, в послугах 35-річний футболіст зацікавлені Валенсія, Вільярреал та Бока Хуніорс, повідомляє Sky Italia.

У минулому сезоні Кавані провів 15 матчів в АПЛ за Манчестер Юнайтед: на його рахунку два голи та одна результативна передача.

Раніше повідомлялось, що Кавані може приєднатись до Боруссії Д.