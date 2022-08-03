Німеччина

"Джмелі" визначилися із заміною для травмованого Себастьяна Алле.

Колишній нападник Манчестер Юнайтед Едінсон Кавані може продовжити кар'єру у німецькій Бундеслізі. Про це повідомляє Get German Football News із посиланням на Bild.

За інформацією джерела, керівництву "джмелів" запропонували послуги уругвайського нападаючого, який є вільним агентом.

Переговори з футболістом пройдуть найближчим часом і на думку німецького клубу, уругваєць може замінити травмованого Себастьяна Алле, у якого нещодавно була виявлена ​​пухлина яєчка.

Також наголошується, що у списку кандидатів перебувають Мауро Ікарді, Едін Джеко та Джон Кордоба.