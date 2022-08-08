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Воротарсько-бомбардирське диво-спасіння з норвезького чемпіонату.

У матчі 17 туру чемпіонату Норвегії між одним із лідерів Ліллестремом та аутсайдером Тромсе була зафіксована нічия з рахунком 1:1.

Гості відкрили рахунок у першому таймі, після чого господарі всіма силами намагалися реалізувати свою перевагу, але м'яч не летів у ворота.

Однак на 94 хвилині поєдинку, воротар Ліллестрема Мадс Крістіансен побіг у чужий штрафний майданчик на стандартне положення. Після подачі м'яч відскочив до Мадса, який опинився сам перед воротами суперника і без проблем пробив повз свого колегу.

Після 17 турів Ліллестрем набрав 37 очок і посідає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Норвегії, відстаючи від Молде на п'ять балів, але у лідера зіграно на одну гру більше.