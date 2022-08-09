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Італієць висловився перед грою проти Айнтрахту.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті дав коментар перед поєдинком за Суперкубок УЄФА проти Айнтрахта.

"Ми раді, що гратимемо у Фінляндії. Ця збірна чудово виступила на останньому ЄВРО. Приємно отримувати увагу та підтримку місцевих любителів футболу. Знаємо, що на матчі буде багато вболівальників із Франкфурту, але, враховуючи, що всі вони будуть одягнені у біле, ми можемо собі уявити, що всі вони вболівають за нас!

Чи був минулий сезон найуспішнішим у моїй кар'єрі? Напевне так. Мені ніколи раніше не вдавалося виграти чемпіонат країни та Лігу чемпіонів в один сезон. Важливу роль відіграли мої гравці, їхня майстерність, бійцівський дух, ставлення до справи та ентузіазм. Саме завдяки цим якостям ми виграли Лігу чемпіонів та отримали право брати участь у цьому матчі", — наводить слова італійця офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що початок матчу заплановано на 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.