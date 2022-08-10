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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 9 серпня.

Футбольне життя під час літньої паузи не стоїть на зупиняється ні на хвилину, а у вирі подій інколи можна геть утратити голову.

Саме тому редакція Football.ua вигадала для своїх любих читачів зручний відеоформат ознайомлення з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У вівторок, 9 серпня:

Київське Динамо здолало австрійський Штурм та вже дізналось ім’я наступного суперника на шляху до Ліги чемпіонів УЄФА.

Донецький Шахтар відхилив усі пропозиції щодо придбання свого найбільш перспективного виконавця від інших клубів.

Каталонська Барселона втрапила в чергову скандальну ситуацію, почавши вимагати гроші з власних футболістів.

Про це, та не тільки, дивіться в нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.