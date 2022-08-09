"Синьо-гранатові" намагаються вписатися у фінансові межі.
Тер Штеген, getty images
09 серпня 2022, 00:31
Барселона після серії дорогих придбань намагається упорядкувати свій фінансовий стан.
"Синьо-гранатовим" необхідно поповнити бюджет чи хоча б зменшити потенційні витрати, щоб зареєструвати новачків на чемпіонат.
Як повідомляє видання COPE, каталонський клуб знайшов ознаки порушень у укладанні контрактів з Марком-Андре Тер Штегеном, Клеманом Ленгле та Френкі Де Йонгом.
Стверджується, що якщо це підтвердиться, то гравцям доведеться повернутися до своїх попередніх контрактів, а тому дехто може виявитися винним грошей "синьо-гранатовим", враховуючи підвищення в нових угодах.
Нагадаємо, що раніше Барселона повідомила де Йонга про необхідність повернутись до умов попереднього контракту.