Команди зіграють у вирішальному матчі турніру.
фото twitter.com/ChampionsLeague
10 серпня 2022, 13:20
У рамках фінального поєдинку Суперкубку УЄФА мадридський Реал зіграє проти франкфуртського Айнтрахта на полі Олімпійського стадіону в Гельсінкі.
Суперники тільки одного разу в історії зустрічались поміж собою — у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА-1959/60 хет-трик Альфредо Ді Стефано та покер Ференца Пушкаша дозволили "вершковим" здобути один зі своїх кубків чемпіонів (7:3).
Онлайн-трансляція матчу
Букмекери одностайно вважають фаворитом прийдешньої зустрічі мадридський Реал.
Поєдинок Реал — Айнтрахт Ф відбудеться 10 серпня. Початок зустрічі — о 22:00 за київським часом.