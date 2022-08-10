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Команди зіграють у вирішальному матчі турніру.

У рамках фінального поєдинку Суперкубку УЄФА мадридський Реал зіграє проти франкфуртського Айнтрахта на полі Олімпійського стадіону в Гельсінкі.

Суперники тільки одного разу в історії зустрічались поміж собою — у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА-1959/60 хет-трик Альфредо Ді Стефано та покер Ференца Пушкаша дозволили "вершковим" здобути один зі своїх кубків чемпіонів (7:3).

Онлайн-трансляція матчу

Букмекери одностайно вважають фаворитом прийдешньої зустрічі мадридський Реал.

Поєдинок Реал — Айнтрахт Ф відбудеться 10 серпня. Початок зустрічі — о 22:00 за київським часом.