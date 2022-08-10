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Став відомим стартовий склад мадридського Реалу для фінального поєдинку Суперкубку УЄФА, у якому володарі кубку чемпіонів зіграють проти франкфуртського Айнтрахту.

Мадридський Реал у статусі володаря кубка чемпіонів та чинний тріумфатор Ліги Європи УЄФА, франкфуртський Айнтрахт у Гельсінкі розіграють поміж собою Суперкубок УЄФА.

Карло Анчелотті вирішив не вносити зміни в той стартовий склад, який зумів вибороти 14 кубок чемпіонів наприкінці травня.

Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді — Модрич, Каземіро, Кроос — Вальверде, Бензема, Вінісіус.

Запасні: Лунін, Вальєхо, Начо, Азар, Асенсіо, Л. Васкес, Чуамені, Себальос, Родріго, Рюдігер, Маріано, Камавінга.

Гра Реал — Айнтрахт почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.