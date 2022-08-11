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Керманич Реалу прокоментував перемогу команди в Суперкубку УЕФА.

Напередодні мадридський Реал здобув п’яту в історії перемогу в розіграші Суперкубка УЕФА, здолавши франкфуртський Айнтрахт (2:0).

Реал — Айнтрахт 2:0 відео голів та огляд матчу за Суперкубок УЄФА

Головний тренер "галактікос" Карло Анчелотті після завершення звітної зустрічі розповів про свої враження від побаченого на полі.

"Мені не потрібен був цей матч для того, щоб сказати, що моя команда спрагла до великих перемог та дуже вмотивована перед початком цього сезону. Для Реалу цей матч був набагато складнішим, аніж могло здатись збоку. Після голу Давіда Алаби ми зуміли перехопити ініціативу.

Хочу підкреслити нашу міць у захисті. У трьох останніх фіналах ми не пропускали голів — це дуже важливо.

Команда зараз виглядає найсильнішою серед тих, кого я колись мав змогу тренувати. Я це відчуваю. Перемагати — це завжди добре, проте до цього нас підштовхує менталітет наших гравців.

Черговий гол Бензема? Він — найвпливовіший нападник світу станом на сьогодні. Дуже важливий гравець для нашого клубу через його внески в забиті м’ячі та гру загалом.

Наприкінці матчу з’явилась можливість для ротації, тож ми, разом із помічниками, її радо використали. Цього року ви будете бачити багато ротації в складу Реала, це я вам можу пообіцяти.

Якщо чесно, ще рік тому я не міг передбачити, що ми будемо перемагати в Лізі чемпіонів чи Суперкубку УЄФА. Ми виконали дуже багато роботи на шляху до цих перемог, проте мені здається, що потенціал цієї команди досі не розкритий повною мірою.

Конкуренція в центрі поля? Я не питав Каземіро, чи мав на нього вплив приход Чуамені до клубу. Не думаю, що таке можливо. Сьогодні він учергове зіграв на високому рівні. Суперникам було дуже складно в центрі поля саме через його роботи. Скоріше за все, Чуамені ще доведеться багато чому навчитись у Каземіро", — заявив італійський фахівець.

Нагадаємо, що перший матч сезону іспанської Ла Лігі мадридський Реал проведе в гостях в Альмерії.