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Український футболіст продовжить кар'єри закордоном.

Захисник луганської Зорі Валерій Дубко перейшов у бельгійський клуб Дендер, який є представником другого дивізіону країни.

Контракт з молодим центрбеком підписаний на три роки — до літа 2025. Як повідомляє Transfermarkt, це безкоштовний перехід.

У Зорю 21-річний Дубко перебався літом 2022 року із полтавської Ворскли, але після приходу нового головного тренера залишив клуб разом із багатьма іншими футболістами.

Дендер заробив підвищення у класі у минулому сезоні, але цей розпочав невдало, програвши Ломмелу з рахунком 1:4.

До Зорі Дубко грав за одеський Чорноморець в УПЛ а також за полтавську Ворсклу.