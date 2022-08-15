Україна

Дивіться відео найкращих моментів гри на Football.ua.

Луганська Зоря у рамках підготовки до старту нового сезону в українській Прем'єр-лізі провела черговий контрольний матч проти польської команди Рашин.

Матч закінчився розгромною перемогою луганчан із рахунком 10:0. Головним героєм у команді Патріка Ван Леувена був Русин, який оформив покер, а Хлань оформив дубль. Ще по голу забили Безбородько, Кисіль, Бражко та ще один гравець, який перебуває на перегляді.

Огляд матчу

Рашин (Польща) — Зоря 0:10

Голи: Хлань, 8, 36, Безбородько, 14 (пен), Русин, 35, 45, 51, 82, ГНП, 76, Кисіль, 78, Бражко, 80.

Зоря: Підківка, Алефіренко, Снурніцин, Алібеков, Байрук (Кисіль, 65), Мишньов, Бражко, Хлань, Безбородько (Сміян, 65), Гладкий, Русин.