Україна

Команда Патріка ван Леувена забила десять голів у ворота суперника.

Луганська Зоря продовжує готуватись до старту нового сезону в українській Прем'єр-лізі.

У черговому контрольному матчі команда Патріка ван Леувена розгромила польський Рашин із рахунком 10:0. У кожному з таймів луганці забили по п'ять голів.

У складі Зорі покером відзначився Назарій Русін, а Максим Хлань оформив дубль. Ще по голу забили Денис Безбородько, Ярослав Кисіль, Володимир Бражко та ще один гравець, який перебуває на перегляді.

Рашин (Польща) — Зоря 0:10

Голи: Хлань, 8, 36, Безбородько, 14 (пен), Русин, 35, 45, 51, 82, ГНП, 76, Кисіль, 78, Бражко, 80.

Зоря: Підківка, Алефіренко, Снурніцин, Алібеков, Байрук (Кисіль, 65), Мишньов, Бражко, Хлань, Безбородько (Сміян, 65), Гладкий, Русин.