Шарджа офіційно оголосила про підписання нападника Пако Алькасера, права на якого раніше належали Вільярреалу.

28-річний іспанець підписав із клубом з ОАЕ повноцінний контракт, деталі якого невідомі.

Минулого сезону Алькасер провів за Вільярреал 23 матчі, в яких забив 5 голів та віддав 5 асистів.

Раніше повідомлялося, що "жовта субмарина" перебуває на просунутій стадії переговорів з Едінсоном Кавані.