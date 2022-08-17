Шарджа підписала форварда Вільярреала.
Пако Алькасер, twitter.com/SharjahFC
17 серпня 2022, 22:20
Шарджа офіційно оголосила про підписання нападника Пако Алькасера, права на якого раніше належали Вільярреалу.
28-річний іспанець підписав із клубом з ОАЕ повноцінний контракт, деталі якого невідомі.
Минулого сезону Алькасер провів за Вільярреал 23 матчі, в яких забив 5 голів та віддав 5 асистів.
Раніше повідомлялося, що "жовта субмарина" перебуває на просунутій стадії переговорів з Едінсоном Кавані.