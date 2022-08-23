У матчі-відповіді раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів київське Динамо поступилося португальській Бенфіці з рахунком 0:3 після домашньої поразки — 0:2.

Football.ua пропонує своїм читачам шляхом голосування визначити найкращого футболіста команди Мірчі Луческу у минулому поєдинку.

 

Таким чином, Динамо восени візьме участь у груповому етапі Ліги Європи.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Бенфіка – Динамо.