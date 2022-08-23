Редакція Football.ua пропонує читачам визначити найкращого футболіста "біло-синіх" у минулому поєдинку Ліги чемпіонів.
Бенфіка - Динамо, Getty Images
23 серпня 2022, 23:58
У матчі-відповіді раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів київське Динамо поступилося португальській Бенфіці з рахунком 0:3 після домашньої поразки — 0:2.
Football.ua пропонує своїм читачам шляхом голосування визначити найкращого футболіста команди Мірчі Луческу у минулому поєдинку.
Таким чином, Динамо восени візьме участь у груповому етапі Ліги Європи.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Бенфіка – Динамо.