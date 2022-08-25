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Football.ua пропонує своїм читачам визначити оптимальний склад учасників квартету для донецького Шахтаря у Лізі чемпіонів.

Сьогодні, 25 серпня у турецькому Стамбулі відбудеться жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів-2022/23. Початок о 19:00 за київським часом.

На цій стадії Україну представляє тільки одна команда — донецький Шахтар. "Гірники" під час жеребкування будуть у третьому кошику.

Football.ua пропонує своїм читачам визначити найбільш оптимальний квартет для "гірників".

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