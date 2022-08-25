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Про тривалість угоди українця з новою командою не повідомляється.

Сергій Кузнєцов став головним тренером Діошдьєра, повідомив офіційний сайт угорської команди.

При цьому не повідомляється, наскільки уклав угоду 39-річний фахівець.

Кузнєцов народився у Харкові, проте кар'єру розпочав в Угорщині. Він встиг пограти за Ворсклу, Карпати, Севастополь, Говерлу, Металіст та Балкани. У 2018 році завершив кар'єру футболіста та став тренером.

Примітно, що на офіційному сайті Діошдьєра зазначено, що Кузнєцов має подвійне громадянство: українське та угорське.

Зазначимо, що Діошдьєр виступає у другому за силою дивізіоні чемпіонату Угорщини.