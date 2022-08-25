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Українець вразив ворота Хаур-Факкана.

Вінгер Аль-Айна Андрій Ярмоленко вийшов у стартовому складі команди у товариському матчі проти Хаур-Факкана.

На 61 хвилині український футболіст відзначився дебютним взяттям воріт у складі нової команди.

Зазначимо, що 32-річний Ярмоленко перейшов до клубу з Об'єднаних Арабських Еміратів на правах вільного агента.

Нагадаємо, що раніше капітан Аль-Айна Мохаммед Ахмад зауважив, що українець може принести багато користі своєю грою.