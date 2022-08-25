Українець вразив ворота Хаур-Факкана.
Андрій Ярмоленко, фото Аль-Айн
25 серпня 2022, 21:28
Вінгер Аль-Айна Андрій Ярмоленко вийшов у стартовому складі команди у товариському матчі проти Хаур-Факкана.
На 61 хвилині український футболіст відзначився дебютним взяттям воріт у складі нової команди.
Зазначимо, що 32-річний Ярмоленко перейшов до клубу з Об'єднаних Арабських Еміратів на правах вільного агента.
Нагадаємо, що раніше капітан Аль-Айна Мохаммед Ахмад зауважив, що українець може принести багато користі своєю грою.