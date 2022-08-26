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Football.ua про цікаві паралелі та інтриги майбутнього групового етапу головного єврокубку.

Вчора, 25 серпня, у Стамбулі відбулося жеребкування групової стадії Ліги чемпіонів УЄФА, тож ми вирішили приготувати матеріал із головними інтригами головного єврокубка цього сезону. Зустрічі зірок, як-то Левандовські чи Ді Марії, зі своїми минулими клубами, важкий квартет Шахтаря та інша корисна інформація перед стартом турніру.

Группа А

Головний фаворит квартету під літерою "А" очевидний – Ліверпуль. Минулого сезону "The Reds" дійшли до фіналу ЛЧ, вийшовши із групи смерті та прибравши на своєму шляху у плей-оф міланський Інтер, Бенфіку та Вільярреал.

Втім, здобути перемогу у вирішальному паризькому матчі не вдалося. Реал опинився сильніше за мерсисайдців (0:1).

Тим цікавіше буде поспостерігати за виступами клубу у новому розіграші. Команда Юргена Клоппа точно буде жадати реваншу. Головним конкурентом віце-чемпіона Англії буде Наполі. Неаполітанці повернулися до головного єврокубка через три роки після сезону-2019/20.

До речі, тієї кампанії "партенопейці" грали у групі саме із Ліверпулем. То були два чудових поєдинки. У першому турі на Сан-Паоло господарі дотиснули на той момент діючого володаря "вухастика" у ендшпілі – Дріс Мертенс відкрив рахунок на 82 хвилині з пенальті, Фернандо Льоренте на 90+2 поставив ефектну крапку. На Енфілді англійці знову не зуміли переграти зухвалих опонентів – 1:1 із голами все того ж Мертенса та Деяна Ловрена. Усі троє вже встигли залишити свої колективи.

Ще цікавіше було за рік до цього, у сезоні-2018/19.

Тоді обидві команди опинилися у справжній "групі смерті", де навіть номінальний аутсайдер Црвена Звезда зумів втрутитися у розбірки лідерів. Спершу Ліверпуль переграв ПСЖ (3:2) із тим самим голом Роберто Фірміно із культовим святкуванням, потім мерсисайдці невдало з'їздили до Неаполя (Лоренцо Інсіньє, 0:1).

Програвши сербам та французам "червоні" поставили себе на грань катастрофи – необхідна була лише "суха" домашня перемога над Наполі у останньому турі. Саме тоді Мохаммед Салах забив чудовий індивідуальний гол, а Аліссон змусив більшість фанатів на світі схопитися за голови від захоплення після фантастичного сейву на останніх хвилинах, коли бразилець парирував постріл впритул від Аркадіуша Міліка.

Ця пара є максимально домашньою. Жодного разу Ліверпуль не переміг на Сан-Паоло, Наполі не зумів здолати суперника на Енфілді.

На третє місце будуть претендувати Аякс та Рейнджерс. Ні, ці команди точно здатні неприємно здивувати фаворитів, але їхній клас та рівень суперників помітно відрізняються.

Враховуючи літні втрати амстердамців (Лісандро Мартінес, Себастьян Аллер, Раян Гравенберх, Перр Схюрс, Ніколас Тальяфіко, Нуссаїр Мазруї, Андре Онана), котрі незабаром можуть втратити й Антоні, не дуже-то й віриться, що вони зуміють нав'язати англійцям та італійцям реальну боротьбу за вихід до плей-оф на дистанції у шість турів. Поки що також не зрозуміло, чи вдасться Альфреду Шрьодеру настільки ж ефективно керувати отриманим у спадок колективом від Еріка тен Гага.

Та й навіть у бойовому складі два роки тому Аякс двічі поступився змученому численними травмами та проблемами Ліверпулю. До речі, не справився він тоді і з представником Апеннін – Аталантою.

"Рейнджери" ж точно можуть здивувати своїм неприємним для суперників стилем гри, а також не дуже гостинно зустріти їх на рідному Айброксі, де минулого сезону вже встигли постраждати дортмундська Боруссія та Лейпциг.

Із характером у колективу Джованні ван Бронкхорста точно все у порядку. Не забуваймо й про те, що шотландці є діючим фіналістом Ліги Європи, а у останньому раунді кваліфікації ЛЧ пройшли ще одного представника Нідерландів – ПСВ Ейндховен.

Группа В

Атлетіко Мадрид має займати перше місце. Давайте розберемося, чому саме.

По-перше, важкі муки минулого сезону навряд чи повторяться у цьому, бо тут вже немає того ж Ліверпуля, котрий катком проїжджався по суперникам. Так, із досвідченим євробійцем Порту легко не буде, але за рахунок безумовно вищого класу "матрацники" не повинні мати проблем із "тріпейруш".

По-друге, Баєр зараз перебуває у кризі, котра може суттєво вплинути на виступи команди у Лізі чемпіонів. Проте "аптекарів" на назвеш аж надто ласим шматочком для мадридців.

У сезоні-2014/15 їм вдалося пройти Леверкузен лише у серії пенальті у 1/8 фіналу, у чвертьфіналі два роки потому були вже впевнені загальні 4:2 на користь хлопців "Ель Чоло", але у групі сезону-2019/20 команди обмінялися домашніми перемогами. Легкої прогулянки принаймні на Бай-Арені тут точно не очікується.

Брюгге теж є історично непростим опонентом для Атлетіко. У КЄЧ та КОК у очних протистояннях обидва клуби вигравали домашні матчі, але програвали у гостьових.

Була й нещодавня зустріч також у групі Ліги чемпіонів сезону-2018/19. Іспанський гранд переміг на новенькому Ванда Метрополітано 3:1, але не зумів переграти суперника у Бельгії, зігравши із ним нульову нічию та втративши перше місце у останньому турі, котре зайняла дортмундська Боруссія.

Хто ж є фаворитом за друге місце? Думаємо, Порту.

Баєр розпочав сезон із чотирьох поразок у чотирьох поєдинках в усіх турнірах, що дає португальцям чудовий шанс одразу взятись за справу оформлення путівки до 1/8 фіналу. Груповий етап стартує 6-7 вересня, тож далеко не факт, що Леверкузен встигне стабілізувати свою гру.

Ба більше, якщо "фармацевти" продовжать демонструвати подібні результати у чемпіонаті, то не виключені й тренерські зміни, що може дати ще більший негативний ефект.

Із Брюгге ж в "драконів" чудові стосунки. У сезоні-2016/17 у групі португальці виграли обидві зустрічі із загальним рахунком 3:1.

Що до чемпіона Бельгії, то колектив Едуарда Соболя точно зуміє відібрати очки у фаворитів, можливо, навіть не один раз. Минулого розіграшу квартет в "чорно-синіх" був у рази смертоносніше, але навіть там їм вдалося підставити підніжку космічному ПСЖ (1:1) та перемогти Лейпциг (2:1).

Группа С

Головна страва та вишуканий делікатес усієї групової стадії. Саме за подібними поєдинками та групами ми й хочемо слідкувати у Лізі чемпіонів.

Звісно, Вікторія Пльзень тут виступає вівцею на заклання. Навіть один заліковий бал для чеського колективу буде розцінюватись, як дуже гучна сенсація. Фактично він зараз перебуває у шкурі конкурента по чемпіонату празької Славії, котра у розіграші-2019/20 опинилася у схожому квартеті, де замість Баварії був Дортмунд. Проте "червона зірка" традиційно сприймається, як непоступлива та цупка команда, що вміє створити проблеми кожному, а ось Вікторія є чимось іншим.

Останній раз Пльзень виступав у ЛЧ чотири роки тому та зайняв третє місце у групі після Реалу та Роми. Втім, клубу рівня московського ЦСКА на цей раз не простежується.

Основні баталії будуть між тріумвіратом грандів. Давайте почнемо із перспектив Інтера.

"Нерадзуррі" дуже "везе" на легкі групи у чемпіонській лізі. Після повернення до головного єврокубку восени 2018 року "змії" потрапляли до квартетів із Барселоною, Тоттенгемом та ПСВ (третє місце), Барселоною, Боруссією Дортмунд та празькою Славією (третє місце), Реалом, Боруссією Менхенгладбах та Шахтарем (останнє місце).

Лише минулої кампанії вдалося вдихнути повітря на повні груди. Шахтар та Шериф не зуміли завадити колективу Сімоне Індзагі вийти до плей-оф.

І ось на тобі. Знову. Хоча цього разу шанси пободатися робочі. Барселона поки що перебуває у стадії трансформації під керівництвом Хаві, Баварія втратила Роберта Левандовські і хоча наразі є у чудовій формі — не зрозуміло, чи зможе вона зберегти подібні кондиції до зими.

Та ще й доведеться чимось жертвувати, бо календар Серії А наче спеціально підкинув команді Мілан, Рому, Фіорентину та Ювентус перед першим, третім, п'ятим та після шостого турів.

Історія протистоянь із Барселоною та Баварією доволі різнобарвна. Із каталонцями грали не так давно та не дуже вдало. А ось про битви з Мюнхеном ви могли й призабути. Повернемося у 2010 рік.

Саме тоді великий Інтер Жозе Моуріньо переміг "ротен" у мадридському фіналі Ліги чемпіонів за рахунок дубля Дієго Міліто.

Рік потому суперники зустрілися вже на стадії 1/8 фіналу і знову сильніше виявилися міланці. Матч-відповідь на Альянц Арені взагалі можна називати класикою головного єврокубка.

У першій грі на Джузеппе Меацца Баварія перемогла завдяки єдиному голу Маріо Гомеса на 90 хвилині. "Нерадзуррі" зуміли відіграти відставання вже на 4 хвилині у Мюнхені, але потім німці забили двічі. Здавалося, що команда Луї ван Гала оформила вихід до чвертьфіналу. Але так лише здавалося. Гол Уеслі Снейдера та взяття воріт Горана Пандєва на 88 хвилині перевернули усе з ніг на голову.

Не менш культові баталії відбувались і у історії протистоянь Барселони та Баварії.

Barcelona and Bayern Munich meets againpic.twitter.com/WwV5qzrrXs — Troll Football (@TrollFootball) August 25, 2022

У ХХІ столітті чергова сторінка відкрилася виносом "Зірки Півдня" з загальним рахунком 5:1. Тоді бал правила велична Барса Пепа Гвардіоли.

У 2015 році каталонці дотисли суперника на Камп Ноу у першому півфінальному матчі, що відкрило їм шлях до фіналу (3:0, 2:3).

Але відповіді баварців були дійсно безжальними. Згадайте хоча б легендарні загальні 7:0 у 1/2 сезону-2012/13 або не менш культові 8:2 у 1/4 "ковідного розіграшу" ЛЧ.

Ну і найсвіжіша зустріч, котра мала місце минулого сезону. Баварія без єдиного шансу двічі рознесла каталонців по 3:0.

Проте цього літа команда Хаві помітно підсилилася та готова до помсти. До "страви, яку подають холодною" готовий й Роберт Левандовські.

Поляк образився на мюнхенців та перейшов до "кулес" саме з Баварії, тож мотивації знищити минулий клуб йому точно не відмовляти.

Жарти жартами, але після переїзду до Мюнхена з Дортмунда не було команди у Бундеслізі, якій би Роберт забивав більше, аніж Боруссія. Тож "ротен" потрібно про це пам'ятати.

Группа D

Майже щороку Ліга чемпіонів традиційно дарує нам принаймні один рівний квартет. Наполі, Бенфіка, Динамо, Бешикташ / Лестер, Порту, Копенгаген, Брюгге (2016/17), Бешикташ, Порту, Лейпциг, Монако (2017/18), Порту, Шальке, Галатасарай, Локомотив (2018/19), Валенсія, Челсі, Аякс, Лілль (2019/20), Аякс, Боруссія Дортмунд, Спортінг, Бешикташ / Лілль, Зальцбург, Севілья, Вольфсбург (2021/22).

Так сталося і цього разу. Головним фаворитом є Тоттенгем, але легкої прогулянки для "шпор" точно ніхто не гарантує.

Лондонці ще й помітно підсилились влітку. Заковирка полягає в тому, що команди Антоніо Конте традиційно добре виглядають на дистанції, але сіро у матчах на виліт.

Лише раз у тренерській кар'єрі він зумів дійти далі 1/4 фіналу єврокубків (Інтер, 2019/20), а поза тим має у сумнівній колекції, наприклад, третє місце із Ювентусом в далеко не самій сильній групі або остання позиція у групі із донецьким Шахтарем в сезоні-2020/21.

Проте Тоттенгем у другій половині десятих навчився стабільно виходити принаймні до 1/8 фіналу, тож має зробити це й зараз.

Спортінг Рубена Аморіма здатен принаймні опуститися до Ліги Європи та потіснити Марсель. Останній захід "провансальців" до групового етапу вийшов невдалим — останнє місце у суперництві із Порту та навіть Олімпіакосом.

Повертаючись до тепер вже екс-чемпіона Португалії варто зазначити, що добре організована команда Аморіма минулого сезону вийшла до плей-оф завдяки більше збігу обставин. "Леви" програли 3 поєдинки з 6, двічі зуміли здолати лише аутсайдера Бешикташ, перемога над Дортмундом у п'ятому турі вийшла скандальною через видалення Емре Джана через провокацію від Педро Порро, а у 1/8 фіналу Манчестер Сіті не лишив від команди каменя на камені.

Якщо говорити про шанси Спортінга та Марселя, то варто дивитися на результати Айнтрахта. Команда жахливо почала сезон із 1:6 проти Баварії та поразки Реалу у Суперкубку УЄФА, тож поки що кондиції "орлів" викликають великі сумніви.

Команда екстрено почала підсилювати склад перед дебютом (фактично поверненням, у КЄЧ то вони навіть доходили до легендарного фіналу), але втратила безумовного лідера Філіпа Костича, що точно скажеться у сезоні. Ленц, Гьотце та компанія навряд чи зуміють якісно компенсувати втрату креативного мозгу франкфуртського клубу.

Проте колективу Олівера Гласнера навіть дещо повезло, бо завдяки перемозі у Лізі Європи він жеребкувався з першого кошика, а з другого витягнув собі не Ювентус або Ліверпуль, а Тоттенгем, з яким можна пободатися на рівних.

Группа Е

У квартеті під літерою "Е" основні питання будуть вирішувати Мілан та Челсі.

Не дивлячись на насичене єврокубкове досьє шляхи цих клубів в офіційних матчах перетиналися ще у далекому 1999 році. Тоді було дуже весело.

Мілан із Андрієм Шевченко у складі сенсаційно зайняв останнє місце у групі, пропустивши вперед не лише "синіх" (переможця квартету), а й Герту з Галатасараєм. Турки, до речі, зайняли третю позицію та пішли брати Кубок УЄФА разом із "Імператором" Фатіхом Терімом.

Що до очних зустрічей, то на Сан-Сіро була нульова нічия, а на Стемфорд Брідж — результативна. Олівер Бірхофф відкрив рахунок на 74 хвилині, але декілька хвилин потому Денніс Вайз його зрівняв.

Не обійдеться тут без паралелей. Тіаго Сілва у 2011 році вигравав "скудетто" разом із "россонері" (називається відчуйте себе старим), а Олів'є Жиру лише нещодавно проміняв Челсі на Мілан і також став чемпіоном Серії А.

Француз, так само як і бразильський центрбек, внесли вагомий вклад у перемогу "пенсіонерів" у Лізі чемпіонів рік тому. Згадайте хоча б "покер" чемпіона світу у грі проти Севільї у групі (4:0) або розкішний переможний гол "бісиклетою" у першому поєдинку 1/8 фіналу проти Атлетіко.

Боротьба за третє місце теж буде серйозною, бо Зальцбург традиційно буде демонструвати шалений пресинг та сміливість, а загребське Динамо — організацію гри та вміння вибігати в стрімкі контратаки. Недарма вони у додатковий час саме у контргрі переграли симпатичний Буде-Глімт.

Группа F

Переходимо до квартету донецького Шахтаря.

Минулого десятиліття усім українським вболівальникам та, здається, футболістам "гірників" набридло постійнно потрапляти на Манчестер Сіті у групі. Що ж, тепер щось подібне відбувається зараз із мадридським Реалом.

Шляхи команд перетинаються вже втретє с сезону-2015/16.

У тій кампанії Шахтар розгромно програв на Сантьяго Барнабеу (0:4), але у Львові програючи з тим же рахунком ледь не створив фантастичний камбек (3:4).

У 2020 році на груповому етапі колектив Луїша Каштру сенсаційно зумів двічі переграти суперника — 3:2 на виїзді та 2:0 вдома.

Грали вони між собою і минулої кампанії. Автогол Сергія Кривцова у Києві поклав початок домашньому розгрому (0:5), у Мадриді гості виглядали вже дещо цікавіше, але все одно поступилися майбутньому переможцю Ліги чемпіонів (1:2).

Із Селтіком усе було позитивніше. У сезоні-2004/05 "гірники" обмінялися домашніми перемогами із шотландцями, але особливих дивідендів їм це не принесло, а ось у групі 2007 року була аналогічна ситуація, але на цей раз Шахтар зайняв останнє місце, а "кельти" фінішували другими.

Грав український колектив і проти Лейпцига, але проти Локомотиви Лейпциг ще за часів СРСР, на базі якої Ред Булл свого часу створив діючого володаря Кубка Німеччини. Прямо якийсь РБЛ Шрьодінгера.

Звісно, для "червоних биків" зустрічі із усіма суперниками по квартету стануть історичними, бо вони лише у 2016 році вперше засвітилися у єврокубках.

Реал та Селтік перетиналися лише раз — у чвертьфіналі КЄЧ сезону-1979/80. Команда з Глазго здобула домашню перемогу 2:0, але "вершкові" влаштували камбек у іспанській столиці (ще до того, як це стало справжнім мейнстрімом:)) — 3:0.

Втім, то були інші часи. Точніше, інші глазговіанці, котрі за тринадцять років до матчу з Реалом брали "каре" трофеїв включно із кубком чемпіонів, а також змушували рахуватися із собою світових грандів.

Группа G

У групі G на нас очікує зустріч старих знайомих.

Звісно, мова про дортмундську Боруссію. Команда Едіна Терзіча отримала не найжахливіший, але й не найпростіший квартет. Що цікаво, рік тому команда вже перетиналася із Севільєю та Манчестер Сіті у одному розіграші турніру.

Восени 2020 року Дортмунд звільнив Люсьєна Фавра та призначив Терзіча головним тренером. Мало хто вірив у плідну роботу хорвато-німця, але він зумів усіх здивувати, у тому числі, у чемпіонській лізі.

У 1/8 фіналу Боруссія потрапила на тоді діючого володаря Ліги Європи на чолі із Хуленом Лопетегі. "Нервіонці" вважалися очевидним фаворитом після жеребкування, але "джмелі" були іншої думки.

Поступаючись у рахунку після удару Сусо німецька банда забила господарям Рамон Санчес Пісхуан три м'ячі. І хоч пропустила другий гол у ендшпілі, але здобула стратегічно важливу виїзну вікторію. Та гра стала своєрідним Рубіконом сезону для BVB та персонально Едіна. Той же Махмуд Дауд завдяки свому голу у Іспанії розквітнув наповну.

На Сігнал Ідуна Парк дубль Ерлінга Голанда (2:2) дозволив його команді вийти у чвертьфінал.

На наступній стадії вже чатував Сіті. Більшість експертів та вболівальників одноголосно говорили про те, що "городяни" розірвуть "джмелів", але після поразки 1:2 на Етіхаді (із нелегітимно відміненим голом Боруссії) Дортмунд довгий час вів у рахунку після крутого пострілу Джуда Беллінгема та перебував за крок від несподіванки.

Втім, дитячі помилки захисників призвели до ще однієї вікторії команди Пепа Гвардіоли (1:2). Після цього тренер "Блу Мун" видасть купу компліментів на адресу Едіна Терзіча за його тактику на це протистояння.

Є свої рахунки із Манчестер Сіті і в Севільї. У розіграші-2015/16 вони потрапили до однієї групи смерті із Ювентусом та Боруссією Менхенгладбах.

У Англії "нервіонці" вели в рахунку після голу Євгена Коноплянки, але автогол Аділя Рамі та м'яч Кевіна де Брюйне принесли господарям перемогу. У Іспанії МС знову переміг — 3:1.

Копенгагену точно не позаздриш. Чемпіон Данії навряд чи втрутиться у розбірки грандів.

Про історію зустрічей із опонентами по групі також годі й казати. З Ман Сіті та Боруссією "леви" зустрічалися лише у КУЄФА/Лізі Європи. У 2001 році Дортмунд двічі переміг суперника по 1:0, а у 1/16 фіналу сезону-2008/09 "городяни" перемогли суперника 2:1 у матчі-відповіді завдяки дублю Крейга Белламі після 2:2 у датській столиці.

Окрім того, Ерлінг Голанд та Ілкай Гюндоган повернуться у Дортмунд. Сентиментальна зустріч очікує й Томаса Ділейні, але одразу з двома колективами — Боруссією Дортмунд та Копенгагеном.

Группа Н

Тут усе більш менш очевидно — ПСЖ та Ювентус мають крокувати далі, Бенфіка в гіршому випадку потрапить до Ліги Європи, Маккабі буде насолоджуватись атмосферою та вайбом Ліги чемпіонів.

Шляхи Парижа та "старої синьйори" перетиналися у минулому столітті, але жодного разу у КЄЧ/ЛЧ. Ювентус неодмінно перегравав Парі Сен-Жермен у Кубку УЄФА, а у європейському суперкубку на початку 1997 року взагалі познущався над опонентом — загальні 9:2 та 6:1 у столиці Франції у першому матчі (тоді ПСЖ був володарем КОК).

Тож це було дуже давно і не варто загострювати свою увагу на історії цього протистояння, бо нинішня команда Крістофа Галт'є вже перебуває у пантеоні найсильніших команд планети. Потрібно лише довести це здобуттям "вухастика".

А ось про одну фігуру у складі туринців потрібно поговорити більш детально.

Анхель ді Марія є справжньою легендою Сен-Жермена. Він перейшов на Парк де Пренс з Манчестер Юнайтед літом 2015 року і з того часу провів майже 300 поєдинків в усіх турнірах (295) та став найкращим асистентом в історії клубу (119 гольових).

Тепер він буде виступати по інший бік барикад.

Його виступи у Бенфіці вже встигли покритися шаром пилу, але колись аргентинець також виступав у Лісабоні. У складі "орлів" він ставав чемпіоном Португалії, а також провів 120 поєдинків.

Бенфіка Рогера Шмідта точно створить великі проблеми обом грандам в разі їхньої недооцінки і потіснити принаймні переживаючий перебудову Ювентус вони здатні. Варто відзначити, що Бенфіка двічі з трьох історичних спроб опинялася сильніше за "синьйору".

Найсвіжіша битва відбулася у півфіналу Ліги Європи сезону-2013/14. Тоді туринці несподівано не потрапили до домашнього фіналу турніру.

З Парижем лісабонці раніше грали у ЛЄ, але у 2013 році зустрілися й на груповій стадії ЛЧ.

ПСЖ розгромив португальців 3:0 вдома (дубль Златана). Бенфіка перемогла у шостому турі (2:1), але це їм ніяк не допомогло, бо Олімпіакос пройшов до 1/8 фіналу за рахунок переваги у персональних зустрічах.

Маккабі Хайфа не частий гість у основній сітці Ліги чемпіонів, але вже встиг зустрітися із Ювентусом.

У сезоні-2009/10 ізраїльський колектив програв усі матчі групи у компанії із Бордо, Баварією та туринцями. Останнім він двічі поступився з ідентичним результатом 0:1.

А взагалі перспективи міцного горішка у цьому квартеті є очевидні. Принаймні, до старту групового етапу.