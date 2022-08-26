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Виліт від Маккабі Хайфа боляче вдарив по чемпіону Сербії.

У плей-оф кваліфікації чемпіон Сербії Црвена Звезда зустрівся з Маккабі Хайфа і поступився у двоматчевій дуелі з рахунком 4:5. Непопадання до Ліги чемпіонів стало фатальним для головного тренера Црвени Звезди Деяна Станковича.

Як повідомляє офіційний сайт клубу, Станкович подав у відставку, попрощався з усіма у клубі та подякував за успішну співпрацю. Його замінить колишній помічник Мілош Мілович.

Деян Станкович очолював Црвену Звезду з грудня 2019 року. До слова, Станкович не зміг вивести "червоно-білих" до основного турніру Ліги чемпіонів втретє поспіль.

У Лізі Європи Црвена Звезда зіграє проти Монако, Ференцвароша та Трабзонспору.