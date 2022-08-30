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26-річний футболіст продовжить кар'єру у чемпіонаті Бельгії.

Роман Яремчук перейшов до Брюгга, повідомив офіційний сайт бельгійської команди.

26-річний футболіст підписав контракт на чотири роки – до літа 2026 року.

Яремчук – вихованець київського Динамо. Українець вперше перебрався до Бельгії у 2017 році, виступаючи за Гент, де він забив 79 голів у 152 матчах.

Потім Яремчук перейшов до Бенфіки, де забив дев'ять голів, у тому числі тричі у Лізі чемпионів.

З чуток, за Яремчука Бенфіка отримає 16 мільйонів євро, а для Брюгге це рекордний трансфер в історії клубу.