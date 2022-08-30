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Для українського голкіпера це перший пропущений гол у новому клубі.

У поєдинку п'ятого туру чемпіонату Молдови Шериф поділив очки із Петрокубом. Матч закінчився із рахунком 1:1.

У цій зустрічі український воротар Максим Коваль вийшов на поле із капітанською пов'язкою, але вже на другій хвилині пропустив м'яч. Проте до перерви футболісти Шерифа змогли відігратися.

Для українця це другий проведений матч цього сезону — перший він відіграв на нуль.

Після п'яти турів Шериф набрав 11 очок та лідирує у турнірній таблиці чемпіонату Молдови.