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Football.ua збере всі переходи футболістів в останній день літнього трансферного вікна.

Вже у ніч з 1 на 2 вересня у більшості провідних європейських ліг закриється трансферне вікно. Клуби з Англії, Німеччини, Франції, Італії та Іспанії остаточно укомплектують склад на найближчі півроку. Як правило, останні дні трансферного вікна виходять дуже цікавим, адже далеко не всі клуби встигли посилитись так, як хотіли.

Також 1 вересня закриється трансферне вікно у Польщі, Португалії та Шотландії, а ось в Україні переходи відбуватимуться до 22 вересня.

Нас попереду чекають ще кілька значних трансферів. Челсі, як і раніше, працює над посиленням оборонної лінії, Ліверпуль шукає футболіста в центр поля. Також досі не вирішено долю Руслана Маліновського, який близький до відходу з Аталанти.

Парі Сен-Жермен може підписати Карлоса Солера вже на фінішній прямій. До того ж допускається, що Кріштіану Роналду може перебратися до Наполі, якому, до речі, потрібно шукати заміну для Фабіана Руїса.

Як і раніше, не вирішена доля Михайла Мудрика, який зацікавив ряд англійських клубів, до яких входить Арсенал.