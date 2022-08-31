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Італійський нападник змінить клуб.

Маріо Балотеллі останні сезони проводить у чемпіонаті Туреччини, проте близький до того, щоб змінити клубну прописку.

Як повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо, італійський нападник вже сьогодні пройде медобстеження для Сьона та підпише контракт.

На футболіста також претендував грецький АЕК, проте сам Балотеллі обрав швейцарську команду.

Зазначимо, що італієць перейшов у турецький клуб у 2021 році з Монци. Він зіграв 34 матчі з тих пір, у яких забив 19 голів та віддав 4 асисти.

Нагадаємо, що нещодавно головний тренер Адана Вінченцо Монтелла та Балотеллі мало не побилися відразу після матчу чемпіонату Туреччини.