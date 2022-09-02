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Українець вперше зіграв у чемпіонаті ОАЕ.

У рамках першого туру чемпіонату ОАЕ Аль-Айн під керівництвом Сергія Реброва у гостях грав проти Аджмана.

Цей поєдинок став знаковим для літнього новачка Аль-Айна Андрія Ярмоленка, який дебютував у футболці цього клубу.

Гра проходила під повним контролем гостей. На початку зустрічі рахунок відкрив захисник Ерік. Здавалось, що господарі не зможуть забити, адже більшу частину першого тайму оборонялися. Але у другій половині зустрічі рахунок зрівняв Мадан.

Українець провів на полі усі 90 хвилин, але гольовими діями не відзначився.

Аджман — Аль-Айн 1:1

Голи: Мадан, 60 — Ерік, 6