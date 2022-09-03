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Клуб оголосив про перехід бразильця.

Колишній захисник Реала та збірної Бразилії Марело перейшов у Олімпіакос, повідомляє прес-служба грецького клубу.

Контракт із лівим захисником підписаний на один рік — до літа 2023 року.

34-річний футболіст виступав за Реал з 2006 року. З тих пір він зіграв 546 матчів і став одним із найкращих футболістів в історії "вершкових".

З його досягнень: п'ять трофеїв Ліги чемпіонів, шість трофеїв Ла Ліги, чотири Клубні чемпіонати світу, три Суперкубка Європи, два Кубка Іспанії та п'ять Суперкубків Іспанії.