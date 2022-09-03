Збірну місяця представив авторитетний портал WhoScored.
Ерлінг Голанд, Getty Images
03 вересня 2022, 13:22
Авторитетний портал WhoScored на своєму сайті презентував символічну збірну топ-5 ліг Європи за підсумками серпня.
Найкращою оцінкою портал нагородив нападника ПСЖ Неймара, який отримав 8,91 бала. Крім нього до збірної потрапили два його партнери по команді — два нападаючі — Кілліан Мбаппе і Ліонель Мессі.
Повністю символічна збірна виглядає так:
Воротар: Херонімо Рульї (Вільярреал).
Захисники: Бенжамен Павар (Баварія), Матіас Гінтер (Фрайбург), Єрай Альварес (Атлетік), Нуну Тавареш (Марсель).
Півзахисники: Ліонель Мессі (ПСЖ), Йозуа Кімміх (Баварія), Лоренцо Пеллегріні (Рома), Неймар (ПСЖ).
Нападники: Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті), Кіліан Мбаппе (ПСЖ).
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