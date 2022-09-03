Другое

Збірну місяця представив авторитетний портал WhoScored.

Авторитетний портал WhoScored на своєму сайті презентував символічну збірну топ-5 ліг Європи за підсумками серпня.

Найкращою оцінкою портал нагородив нападника ПСЖ Неймара, який отримав 8,91 бала. Крім нього до збірної потрапили два його партнери по команді — два нападаючі — Кілліан Мбаппе і Ліонель Мессі.

Повністю символічна збірна виглядає так:

Воротар: Херонімо Рульї (Вільярреал).

Захисники: Бенжамен Павар (Баварія), Матіас Гінтер (Фрайбург), Єрай Альварес (Атлетік), Нуну Тавареш (Марсель).

Півзахисники: Ліонель Мессі (ПСЖ), Йозуа Кімміх (Баварія), Лоренцо Пеллегріні (Рома), Неймар (ПСЖ).

Нападники: Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті), Кіліан Мбаппе (ПСЖ).

Раніше в УЄФА закликали суддів жорсткіше карати футболістів за симуляції, сутички та тиск на арбітрів.