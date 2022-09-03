Другое

В УЄФА хочуть захистити імідж футболу.

УЄФА на своєму офіційному сайті опублікував заяву, в якій закликає арбітрів жорсткіше карати агресивних гравців на полі.

Суддям перед сезоном-2022/23 дали настанову жорсткіше карати футболістів за тиск на рефері, суперечки з арбітром, масові сутички та симуляції.

"Ми не хочемо бачити такі речі в грі і ми сповнені рішучості захистити імідж футболу. Вважаємо певні види поведінки на полі та на лавках запасних неприйнятними. Коли гравець намагається покарати іншого гравця, це несправедливо по відношенню до футболу. Це є нечесною поведінкою гравців до своїх колег – поганий приклад неповажної поведінки.

Гравці, які намагаються обдурити суддів за допомогою симуляції або надмірно реагують на фоли за легкого контакту, повинні каратися. Крім того, арбітри повинні застосовувати жорсткі санкції у ситуаціях, коли гравці намагаються обдурити суддів, щоб ті дали гравцям суперника червоні чи жовті картки.

На зустрічах високого рівня є особливі, ключові моменти, що змінюють хід матчу, які можуть статися за секунду. Для суддів вкрай важливо вміти читати гру та розуміти дух матчу в таких ситуаціях – вони мають бути готові реагувати, приймати рішення у будь-який необхідний спосіб і, найголовніше, бути послідовними”, — каже заява керівника суддівського комітету УЄФА Роберто Розетті.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ, Мілан та Інтер оштрафували за порушення фінансового фейр-плей.