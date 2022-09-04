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Словенський футболіст зміг розписатися у воротах Левадіакоса.

У матчі третього туру чемпіонату Греції Панатінаїкос на своєму полі здобув мінімальну перемогу над Левадіакосом з рахунком 1:0.

Єдиний і переможний гол у матчі був забитий колишнім гравцем київського Динамо Беньяміном Вербичем, який вийшов у стартовому складі господарів поля та відзначився дебютним результативним ударом вже на третій хвилині.

Для словенського футболіста це була перша гра в основному складі грецького клубу після літнього переходу з Динамо.

Цього сезону Вербич провів вже п'ять поєдинків у Греції, в яких відзначився одним голом.

Після трьох турів Панатінаїкос набрав дев'ять очок і лідирує у турнірній таблиці чемпіонату Греції, випереджаючи Олімпіакос на два бали.