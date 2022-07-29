Україна

Словенський вінгер перебрався до чемпіонату Греції.

Вінгер Динамо Київ Беньямін Вербич підписав контракт з грецьким Панатінаїкосом, повідомляє офіційний сайт іноземного клубу.

Стверджується, що сторони домовились про співпрацю до літа 2025 року. Контракт Вербича з Динамо було розраховано до кінця цього року.

Словенський легіонер скористався правилом ФІФА.

Зазначимо, що Вербич став гравцем Динамо у 2018 році. Другу половину минулого сезону словенець провів у польській Легії, після чого повернувся до київського клубу.

Нагадаємо, що раніше президент київського Динамо Ігор Суркіс прокоментував відхід Беньяміна Вербича.