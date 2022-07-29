Словенський вінгер перебрався до чемпіонату Греції.
Беньямін Вербич, фото Панатінаїкос
29 липня 2022, 20:50
Вінгер Динамо Київ Беньямін Вербич підписав контракт з грецьким Панатінаїкосом, повідомляє офіційний сайт іноземного клубу.
Стверджується, що сторони домовились про співпрацю до літа 2025 року. Контракт Вербича з Динамо було розраховано до кінця цього року.
Словенський легіонер скористався правилом ФІФА.
Зазначимо, що Вербич став гравцем Динамо у 2018 році. Другу половину минулого сезону словенець провів у польській Легії, після чого повернувся до київського клубу.
Нагадаємо, що раніше президент київського Динамо Ігор Суркіс прокоментував відхід Беньяміна Вербича.