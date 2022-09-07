Другое 07 вересня 2022, 00:45 Хто був найкращим гравцем Шахтаря у матчі проти Лейпцига? Оберіть свого MVP поєдинку. Getty Images 07 вересня 2022, 00:45 Донецький Шахтар у виїзному поєдинку першого туру Ліги чемпіонів впевнено здолав Лейпциг із рахунком 1:4. Портал WhoScored визначив, що найкращим футболістом цієї гри був Михайло Мудрик, який зробив два асисти та забив гол. Пропонуємо і вам визначити найкращого гравця поєдинку ЛЧ. Відео голів та огляд матчу Лейпциг — Шахтар можна дивитись на Football.ua. Команди РБ Лейпциг Шахтар Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте