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Оберіть свого MVP поєдинку.

Донецький Шахтар у виїзному поєдинку першого туру Ліги чемпіонів впевнено здолав Лейпциг із рахунком 1:4.

Портал WhoScored визначив, що найкращим футболістом цієї гри був Михайло Мудрик, який зробив два асисти та забив гол.

Пропонуємо і вам визначити найкращого гравця поєдинку ЛЧ.

Відео голів та огляд матчу Лейпциг — Шахтар можна дивитись на Football.ua.