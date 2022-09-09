До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 8 вересня.
ФОТО: FACEBOOK.COM/GENERALSTAFF.UA
09 вересня 2022, 00:59
Завершилася 197 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.
Втрати ворога:
Серед новин:
- З першого вересня українські захисники звільнили понад 1000 квадратних кілометрів території України, яка була окупована росіянами — Зеленський.
- Українські військові взяли під контроль Балаклію на Харківщині — захисники проінформували Зеленського про виконання наказу.
- У віці 96 років у шотландському замку Балморал померла королева Великої Британії Єлизавета II.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав Ірпінь та побачив руйнування після російського вторгнення.
- Україна вразила понад 400 російських цілей за допомогою реактивних систем HIMARS — про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі на авіабазі Рамштайн у Німеччині.
- Країни Балтії та Польща з 19 вересня запроваджують жорсткі обмеження на в'їзд для громадян Росії з шенгенськими туристичними візами, незалежно від того, у якій країні вони видані.
- Пентагон надіслав Україні свої найточніші артилерійські снаряди Excalibur із GPS-наведенням, про що раніше не оголошувалося — Bloomberg.
Щодо дій ворога на окремих напрямках:
На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без змін. Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання в прикордонних з Україною районах. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по українській території з повітряного простору та території цієї країни.
На інших напрямках противник продовжив вогневе ураження по військових та цивільних об’єктах:
на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Сеньківка Чернігівської області та Миропільське, Великий Прикіл і Проходи Сумської області;
на Харківському напрямку, зі ствольної та реактивної артилерії, у районах населених пунктів Уди, Світличне, Нове, Мале Веселе, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Перемога, Старий Салтів, Байрак та Костянтинівка;
на Слов’янському напрямку – Слов’янськ, Вірнопілля, Долина, Краснопілля та Нова Дмитрівка;
на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Пришиб, Переїзне, Спірне та Роздолівка;
на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Нью-Йорк і Веселе;
на Авдіївському напрямку – в районах Авдіївки, Первомайського, Водяного та Опитного; на Новопавлівському напрямку – в районах населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка, Велика Новосілка, Вугледар, Новомайорське та Єгорівка;
на Запорізькому напрямку – біля Новоандріївки, Новополя і Времівки;
на Південнобузькому напрямку – в районах населених пунктів Біла Криниця, Первомайське, Любимівка, Тернові Поди, Зелений Гай, Петрівка, Степова Долина, Правдине, Таврійське, Миролюбівка та Іванівка.
В результаті успішних дій партизанського руху, у взаємодії з артилерією Сил оборони, ворожі підрозділи мають суттєві проблеми з логістичним забезпеченням на тимчасово захоплених територіях Херсонської області.
Звернення Президента України Володимира Зеленського:
"Провів сьогодні нове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Передусім щодо наших активних дій на передовій. У межах оборонних операцій, що тривають, наші герої звільнили вже десятки населених пунктів. І сьогодні цей рух продовжився, є нові результати. Загалом із першого вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів нашої території. Дякую всім, хто це забезпечив! Дякую армії, розвідникам і спецслужбовцям за кожен український прапор, який встановлено цими днями.
Ставка продовжить працювати у форматі таких доволі частих засідань і нарад, щоб наші командири на місцях мали повну підтримку на всіх рівнях і щоб Збройні Сили нашої держави, розвідка і весь сектор оборони та безпеки отримували всі необхідні ресурси, всі необхідні матеріальні, політичні, інформаційні, дипломатичні та будь-які інші засоби для ефективної оборони України й вигнання окупантів.
Уся державна діяльність зосереджена на потребах фронту й захисту наших людей".
Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!