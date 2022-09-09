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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 8 вересня.

Завершилася 197 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- З першого вересня українські захисники звільнили понад 1000 квадратних кілометрів території України, яка була окупована росіянами — Зеленський.

- Українські військові взяли під контроль Балаклію на Харківщині — захисники проінформували Зеленського про виконання наказу.

- У віці 96 років у шотландському замку Балморал померла королева Великої Британії Єлизавета II.

- Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав Ірпінь та побачив руйнування після російського вторгнення.

- Україна вразила понад 400 російських цілей за допомогою реактивних систем HIMARS — про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

- Країни Балтії та Польща з 19 вересня запроваджують жорсткі обмеження на в'їзд для громадян Росії з шенгенськими туристичними візами, незалежно від того, у якій країні вони видані.

- Пентагон надіслав Україні свої найточніші артилерійські снаряди Excalibur із GPS-наведенням, про що раніше не оголошувалося — Bloomberg.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без змін. Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання в прикордонних з Україною районах. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по українській території з повітряного простору та території цієї країни.

На інших напрямках противник продовжив вогневе ураження по військових та цивільних об’єктах:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Сеньківка Чернігівської області та Миропільське, Великий Прикіл і Проходи Сумської області;

на Харківському напрямку, зі ствольної та реактивної артилерії, у районах населених пунктів Уди, Світличне, Нове, Мале Веселе, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Перемога, Старий Салтів, Байрак та Костянтинівка;

на Слов’янському напрямку – Слов’янськ, Вірнопілля, Долина, Краснопілля та Нова Дмитрівка;

на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Пришиб, Переїзне, Спірне та Роздолівка;

на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Нью-Йорк і Веселе;

на Авдіївському напрямку – в районах Авдіївки, Первомайського, Водяного та Опитного; на Новопавлівському напрямку – в районах населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка, Велика Новосілка, Вугледар, Новомайорське та Єгорівка;

на Запорізькому напрямку – біля Новоандріївки, Новополя і Времівки;

на Південнобузькому напрямку – в районах населених пунктів Біла Криниця, Первомайське, Любимівка, Тернові Поди, Зелений Гай, Петрівка, Степова Долина, Правдине, Таврійське, Миролюбівка та Іванівка.

В результаті успішних дій партизанського руху, у взаємодії з артилерією Сил оборони, ворожі підрозділи мають суттєві проблеми з логістичним забезпеченням на тимчасово захоплених територіях Херсонської області.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Провів сьогодні нове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Передусім щодо наших активних дій на передовій. У межах оборонних операцій, що тривають, наші герої звільнили вже десятки населених пунктів. І сьогодні цей рух продовжився, є нові результати. Загалом із першого вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів нашої території. Дякую всім, хто це забезпечив! Дякую армії, розвідникам і спецслужбовцям за кожен український прапор, який встановлено цими днями.

Ставка продовжить працювати у форматі таких доволі частих засідань і нарад, щоб наші командири на місцях мали повну підтримку на всіх рівнях і щоб Збройні Сили нашої держави, розвідка і весь сектор оборони та безпеки отримували всі необхідні ресурси, всі необхідні матеріальні, політичні, інформаційні, дипломатичні та будь-які інші засоби для ефективної оборони України й вигнання окупантів.

Уся державна діяльність зосереджена на потребах фронту й захисту наших людей".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!