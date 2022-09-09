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Балканці вляпалися у величезний скандал.

Футбольний союз Боснії і Герцеговини оголосив про прийняття пропозиції від російського футбольного союзу. 19 листопада 2022 року збірні БіГ і держави-терориста проведуть товариський матч у російському Санкт-Петербузі.

Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни росії проти України, збірна рф була виключена з усіх міжнародних змагань. Аналогічне рішення було прийнято щодо російських клубів у єврокубках.

Зазначимо, що президентом боснійського футбольного союзу є племінник проросійського боснійського політика сербського походження Мілорада Додіка — Віко Зелькович.