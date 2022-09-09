Француз продовжить кар'єру у Греції.
Джибріль Сідібе, сайт АЕКа
09 вересня 2022, 19:37
АЕК підписав правого захисника Джибріля Сідібе, повідомляється на офіційному сайті клубу. Ексфутболіст Монако поставив підпис під дворічним контрактом.
30-річний француз залишив монегасків влітку поточного року.
Сідібе виступав за Монако з літа 2016 року, коли перейшлов з Лілля за 15 млн євро. З того часу він провів за команду 174 матчі, забив 6 голів і віддав 23 результативні передачі.
У сезоні-2016/17 французький фулбек виграв із Монако чемпіонат Франції, а у 2018 році став тріумфатором чемпіоната світу у складі національної збірної Франції.