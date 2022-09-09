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Француз продовжить кар'єру у Греції.

АЕК підписав правого захисника Джибріля Сідібе, повідомляється на офіційному сайті клубу. Ексфутболіст Монако поставив підпис під дворічним контрактом.

30-річний француз залишив монегасків влітку поточного року.

🤝 Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής Τζιμπρίλ Σιντιμπέ στα κιτρινόμαυρα!

🟨 2018 World Cup Winner Djibril Sidibe joins AEK FC!◼️

🤜 Djibril, welcome to our black and yellow world!

AEK FC X SIDIBE 💛🖤

✍️Ακολουθεί η ανακοίνωση…#aekfc #aekfcseason2022_23 #summertransfers #Sidibe_29 pic.twitter.com/hUpsLHcgNO — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) September 9, 2022

Сідібе виступав за Монако з літа 2016 року, коли перейшлов з Лілля за 15 млн євро. З того часу він провів за команду 174 матчі, забив 6 голів і віддав 23 результативні передачі.

У сезоні-2016/17 французький фулбек виграв із Монако чемпіонат Франції, а у 2018 році став тріумфатором чемпіоната світу у складі національної збірної Франції.