Нидерланды. Новость

Легендарний голландець продовжить працювати у клубі.

Генеральний директор Аякса Едвін ван дер Сар підписав новий контракт із клубом, повідомляється на офіційному сайті амстердамців.

51-річний нідерландець обійматиме свою посаду як мінімум до 30 червня 2025 року.

Нагадаємо, Едвін ван дер Сар прийшов на посаду менеджера у 2012 році. Він почав працювати директором з маркетингу. У листопаді 2016 року колишнього голкіпера було призначено генеральним директором клубу.

Протягом ігрової кар'єри ван дер Сар захищав ворота Аякса, Ювентуса, Фулгема та Манчестер Юнайтед.

До речі, вчора його колишній клуб Манчестер Юнайтед програв вдома Реалу Сосьєдад у Лізі Європи.